شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة الإنتركونتيننتال 2024 بمشاركة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي فى التأهل إلى بطولة الإنتركونتيننتال 2024، المستحدثة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التى تجمع أبطال القارات خلال ديسمبر المقبل.

ويقتضي نظام هذه البطولة المستحدثة إقامة مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا والمتأهل من تصفيات باقى القارات.

نظام بطولة فيفا إنتركونتينتال

ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإن نظام البطولة سيكون بإقامة الدور التمهيدي للبطولة عبر قرعة بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، ليواجه أحدهما (على ملعبه) أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أقيانوسيا، في الدور التمهيدي (لم يحدد موعده)

ويلتقي الفائز من مواجهة الدور التمهيدي مع الطرف الآخر من القرعة (على ملعبه)، وفي نفس الدور يلتقي بطل الكونكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يحدد موعد المباراة).

موعد مباريات نصف النهائي والنهائي

ويصعد الفائز من كل مواجهة للدور الثالث من البطولة ليلتقيا يوم 14 ديسمبر المقبل، في ملعب محايد، ويضرب المتأهل موعدًا مع الفائز من مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا الفائز من ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، يوم 18 ديسمبر الجاري.

الفرق المتأهلة لبطولة فيفا إنتركونتيننتال

- بطل أفريقيا: الأهلي

- بطل آسيا: العين الإماراتي

- بطل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

- بطل أوروبا: لم يتحدد بعد

- بطل أمريكا الجنوبية: لم يتحدد بعد

- بطل أمريكا الشمالية: لم يتحدد بعد

ضمن فريق الاهلى مكاسب كثيرة بعدما توج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏فى ‏تاريخه، ‏بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت ‏باستاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏ ‏

وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا اعتبارًا من الموسم الماضي، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالبطولة أيضًا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وحصوله على 4 ملايين دولار حينها.

ومن المُقرر أن يرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع المقبلة.