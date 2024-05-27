إجراء قانوني ضد إمام عاشور بسبب ناشئ الزمالك

تسبب إمام عاشور، نجم النادي الاهلي، في حالة من الغضب لدى جماهير نادي الزمالك، بعدما قام ياسين حافظ شقيق زوجته وناشئ القلعة البيضاء فريق 2005، بتهنئته بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأثار ياسين حافظ، غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت برحيله، بعدما احتفل بتتويج إمام عاشور بلقب دوري أبطال أفريقيا رفقة الاهلي.

ونشر حافظ، صورة لـ إمام عاشور وهو يحتل بكأس دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها:”أحسن لاعب في أفريقيا والله”.

اقرأ أيضاً.. كولر يحسم مصير موديست مع الاهلي ويفجر مفاجأة بخصوص رحيل عبد الحفيظ

وقام أحد المصورين العاملين بنادي الزمالك، بمطالبة ياسين حافظ بالرحيل عن القلعة البيضاء، ثم نشر صورة يظهر فيها رد عاشور عليه.

وتوعد مصور نادي الزمالك، نجم الاهلي باللجوء إلى القضاء قائلًا:”مصر دولة القانون وسيتم التعامل مع صاحب هذا البوست بالشكل القانوني”.

وتشير التقارير إلى أن إدارة القلعة البيضاء قررت الاستغناء عن شقيق زوجة نجم الاهلي، حيث أثار عاشور الجدل بإمكانية انضمامه إلى القلعة الحمراء، بصورة عبر حسابه على “إنستجرام”.