شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى 2024 بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.

الأهلى بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الاهلى والزمالك

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعداً مبدئياً لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي خلال شهر سبتمبر المقبل فى السعودية، على أن يعلن عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

ألقاب الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى

وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

نهائيات أفريقيا بين الأهلى والزمالك

والتقى الأهلى والزمالك فى مناسبة واحدة فقط فى السوبر الأفريقي، وكانت عام 1994، وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الفوز بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التى يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية، إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدى "أفشة".

وضمن فريق الاهلى مكاسب كثيرة بعدما توج المارد الاحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏



وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا اعتبارًا من الموسم الماضي، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالبطولة أيضًا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وحصوله على 4 ملايين دولار حينها.

ومن المُقرر أن يرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع المقبلة.