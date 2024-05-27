شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفتقد خدمات أحمد علاء أمام الطلائع بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد المقاولون العرب خدمات مدافعه أحمد علاء فى اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش بالدوري، والمقرر له 16 يونيو المقبل، بعد تعرض اللاعب للطرد فى مباراة فريقه الماضية أمام الداخلية.

وكان المقاولون العرب قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الترسانة مساء الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.