شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الاثنين 27 – 5 – 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_نتيجة آخر ظهور للزمالك والاتحاد فى الدوري

تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع زد إف سى فى الظهور الأخير أيضاً.

2_ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.

3_الزمالك يتفوق على الاتحاد السكندري فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6.85 مليون يورو.

4_ 127 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندري

التقى الزمالك مع زعيم الثغر فى 127 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 81 انتصاراً و33 تعادلاً وفاز الاتحاد 13 مرة، وسجل لاعبو الزمالك 218 هدفاً وتلقت شباكه 80.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 17 مباراة، حقق تسعة انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 4 مرات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.