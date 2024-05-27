شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة زعيم الثغر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم، الاثنين، فى بطولة دورى nile، للحكم الدولى محمد معروف.

وجاء طاقم الحكام كالتالى: "محمد معروف حكم ساحة، أحمد توفيق طلب مساعد أول، هانى عبد الفتاح مساعد ثان، إبراهيم محمد حكم رابع، عمرو الشناوى حكم فار، محمود وفا حكم مساعد فار".

أرقام الزمالك مع محمد معروف

أدار محمد معروف الموسم الماضى مباراتين للفارس الأبيض، الأولى أمام سيراميكا بالدورى وفاز الزمالك بهدفين دون رد، والثانية فى كأس مصر وفاز فيها الفارس الأبيض على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف.

وفى الموسم الحالى أدار محمد معروف مباراة الزمالك مع البنك الأهلى التى فاز بها الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف فى الاسبوع الثالث لمسابقة الدورى.



وإجمالا.. أدار محمد معروف 27 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 31 مرة، والحمراء مرتين، واحتسب 7 ضربات جزاء.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى "دورى Nile"، حيث يأمل كل فريق تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

الزمالك تعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة، فيما تعادل الاتحاد السكندرى سلبياً مع زد إف سى فى الظهور الأخير قبل لقاء الفارس الأبيض اليوم، الأمر الذى يجعل مهمة الفريقين صعبة فى ظل بحث كل منهما عن الفوز.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.