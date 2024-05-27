شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر بيرسى تاو بالعقوبة المادية.. وتحذير شديد اللهجة من بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتوقيع عقوبة مادية عليه وفقاً للائحة، بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة الترجى التونسى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ووجه خالد بيبو تحذيراً شديد اللهجة لـ بيرسى تاو بخطورة استمرار اعتراضاته على سياسة الجهاز الفنى، لاسيما أنها ليست المرة الأولى، مؤكداً أن الأهلى لا يقبل بمثل هذه التصرفات، وأن اللاعب مطالب باحترام قرارات الجهاز الفنى.

وفى سياق مختلف، نشر بيرسي تاو صورا له خلال زيارة أجراها أمس، الأحد، لمدينة الإسكندرية، تضمنت جولة عند مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، بالإضافة إلى رحلة بحرية بجوار معالم المدينة الساحلية، معلقا "انا اخترت التاريخ".

وظهر تاو في الصور حاملا الميدالية الذهبية للبطولة الأخيرة، وجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، التي حصدها العام الماضي.

وتوج النادى الأهلى بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الألومنيوم في دور الـ32 بـ بطولة كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام قبل وصول تاكيدات لإدارة القلعة الحمراء بتأجيل المباراة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر أمام الألومنيوم وبروكسى، على أن يتم إعلان القرار بشكل رسمى خلال ساعات.

يأتى قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026