شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق ملف الدورى مؤقتاً استعداداً لمواجهة جمهورية شبين فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ملف مسابقة الدوري "مؤقتاً" للتركيز على مسابقة كأس مصر، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة جمهورية شبين الخميس المقبل، ضمن منافسات المور التمهيدي لمسابقة الكأس، ويأمل أبناء بورسعيد في الوصول لأبعد نقطة بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة الخضراء.

من ناحية أخرى، أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن ناديه قدم احتجاجا رسمياً لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري ومودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بالتعادل السلبي، حيث شهدت المباراة تعرض ميدو جابر لاعب المصري للطرد بداعي التمثيل في إحدى الكرات داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر والتي يرى مسؤولو المصري أنها كانت ركلة جزاء.

وقال عبد القادر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة ضد طاقم الحكام الذي أدار المباراة، المصري يتعرض لمؤامرة، وندرس الاعتماد على حكام أجانب في المباريات المقبلة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.