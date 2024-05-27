شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى فى ميزان الأرقام بعد إيقافه من لجنة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرار صادم تلقاه رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، بعدما أرسلت لجنة المنشطات خطاباً لاتحاد الكرة ونادي بيراميدز يفيد بإيقاف اللاعب بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة الاستماع، لاسيما أن اللاعب قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي.

وحددت لجنة المنشطات المصرية 6 يونيو المقبل موعداً لعقد جلسة استماع مع رمضان صبحي للاستماع لأقواله فيما نسب إليه من قبل بوجود تلاعب فى إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات، وتمّ إيقافه بشكل مؤقت لحين عقد تلك الجلسة.

أبرز أرقام رمضان صبحي خلال مسيرته الكروية

ـ السن: 27 سنة

ـ المركز: جناح أيسر

ـ القيمة التسويقية: 2 مليون و200 ألف يورو

ـ لعب لـ 4 أندية: بيراميدز ـ الأهلي ـ ستوك سيتي ـ هيدرسفيلد

البطولات



10 ألقاب "جميعها مع الأهلي"

ـ 4 بطولات دوري عام

ـ 3 كؤوس السوبر المصري

ـ دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة

ـ كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة

ـ كأس أفريقيا مع المنتخب الأولمبي

مع بيراميدز

ـ شارك في: 124 مباراة

ـ سجل: 33 هدفاً

ـ صنع: 23 هدفاً

مع الأهلي

ـ شارك فى: 110 مباريات

ـ سجل: 24 هدفاً

ـ صنع: 21 هدفاً

مع ستوك سيتي

ـ شارك في: 46 مباراة

ـ سجل: 3 أهداف

ـ صنع: 3 أهداف

مع هدرسفيلد

ـ شارك في: 4 مباريات

ـ لم يسجل أو صنع أهدافاً.