شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين بالدورى الممتاز، فى باللقاء الذي يقام فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

عمر جابر، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، في خط الدفاع

وعبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة فى خط الوسط

وأحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيرى ، ناصر ماهر فى الهجوم.