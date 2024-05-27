شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفل بذهبية الأهلى ببطولة أفريقيا فى "عرض البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلي ومنتخب مصر، بالميدالية الذهبية التي حصل عليها بعد تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه على إنستجرام يرتدى الميدالية الذهبية التى حصل عليها للمرة الأولي فى تاريخه أثناء رحلة بحرية.



إمام عاشور

وتوج النادى الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن يواجه الاهلى نظيره الألومنيوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام قبل وصول تاكيدات لإدارة القلعة الحمراء بتأجيل المباراة.

يأتى قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.