شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: لن أخوض انتخابات الخماسي الحديث.. وسأترشح لرئاسة الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، موقفه من الاستمرار فى منصب رئيس الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وقال شريف العريان فى تصريحات لبرنامج باريس 2024، عبر إذاعة أون سبورت إف إم مع لمياء نبيل، إنه لن يخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الحديث خلال الدورة المقبلة.

وأكد العريان أن اتحاد الخماسي الحديث عمل خلال الفترة الماضية على إعداد كوادر إدارية قادرة على قيادة منظومة الخماسي الحديث، وهذا يعد من أهم أدوار الاتحاد وهو صناعة جيل يستطع إدارة الاتحاد بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه مؤمن بضرورة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة، وهو عمل على ذلك، مؤكداً أن قوة أى اتحاد رياضي ليست فقط فى المنافسة وصناعة الأبطال، إنما أيضا فى القدرة على صناعة منظومة كاملة إدارياً وفنياً متعاقبة الأجيال ومستمرة فى التطور.

جدير بالذكر أن اتحاد الخماسي الحديث ضمن حتى الآن تأهل ثلاثة لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، ويسعى الاتحاد لتكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، التي حقق خلالها فضية الخماسي الحديث عن طريق أحمد الجندي.

كما أعلن شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدورة المقبلة.

وقال شريف العريان فى تصريحات لبرنامج باريس 2024، عبر اذاعة أون سبورت إف إم مع لمياء نبيل، إنه قرر خوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأوضح العريان أن مثل هذه المناصب تعطي قوة دولية لمصر، وأنه سيكون أول رئيس للاتحاد الدولي للخماسي الحديث من خارج أوروبا، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.