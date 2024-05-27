ميلان يستقر على مديره الفني الجديد بعد رحيل بيولي

ياسر رشاد - القاهرة - إقترب نادي إيه سي ميلان الإيطالي من الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل ستيفانو بيولي بنهاية الموسم المنقضي.

وأنهت إدارة النادي الإيطالي الاتفاق مع البرتغالي باولو فونسسكا لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويوقع المدرب البرتغالي على عقد يمتد لموسمين مع ميلان براتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون يورو سنوياً.

ويتضمن عقد فونسيكا مع ميلان بنداً بالتمديد لموسم اضافي مع زيادة راتبه السنوي في هذه الحالة.

ومن المتوقع أن يعلن ميلان بشك رسمي عن تعاقده مع باولو فونشيسكا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان فونسيكا قد خاض تجربة سابقة في الدوري الإيطالي مع فريق روما، كما عمل كمدير فني لعدة فرق في مقدمتها بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وليل الفرنسي وغيرها من الأندية البرتغالية.