تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة النصر الليلة.. موقف حجازي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لمواجهة علي صفيح ساخن مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يصطدم مع فريق النصر في جولة الختام بالدوري السعودي.

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة النصر والاتحاد، اليوم الإثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة النصر والاتحاد على قناة SSC HD 1 بتعليق الثنائي مشاري القرني وحاتم بطيشه.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: حسن كادش ــ سعد الموسى ـ فواز الصقور ــ محمد الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي ــ عوض الناشري ــ فيصل الغامدي

خط الهجوم: طلال حاجي ــ فيليبي جوتا ــ أحمد الغامدي

يذكر أنه يغيب الدولي المصري أحمد حجازي عن المشاركة مع فريقه، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفرق، كذلك لم ينضم لقائمة المنتخب الوطني في معسكره الحالي، في مواجهتي الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 54 ويسعى للفوز على النصر مع تعثر التعاون ليضمن التواجد في المربع الذهبي والمشاركة آسيويًا في الموسم المقبل.