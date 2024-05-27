ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم فريق الهلال السعودي مبارياته هذا الموسم في مسابقة الدوري السعودي، وذلك حين يصطدم مع فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ويحتضن اللقاء استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وكان فريق الهلال قد حسم لقب بطولة الدوري السعودي قبل جولتين بعد الفوز على الحزم في الجولة 31 برباعية مقابل هدف وحيد، ليصل إلى النقطة 89، ويطمح الهلال في استكمال حلمه بإنهاء موسم الدوري دون أي هزيمة.



موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والوحدة عبر فضائية SSC HD.



تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز - ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا - صالح الشهري - ألكسندر ميتروفيتش.