شريف العريان: ميار شريف اقتربت من التأهل لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي، عن اقتراب ميار شريف من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال شريف العريان في تصريحات لبرنامج باريس 2024، عبر اذاعة أون سبورت إف إم مع لمياء نبيل، أن ميار شريف حققت أكثر من نتيجة جيدة خلال الفترة الأخيرة جعلتها تتقدم في التصنيف العالمي للتنس.

وأوضح العريان أن اللاعبة لايفصلها عن التأهل إلى الأولمبياد سوى بعض المراكز في التصنيف العالمي، وفي حال تقديمها نتيجة جيدة في بطولة رولان جاروس ستضمن تأهلها للأولمبياد من التصنيف.

وأكد أن خسارة ميار شريف في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية بغانا، أامم لاعبة كينيا، كانت مفاجأة كبيرة، ولم نتوقع خسارتها في هذه البطولة.

وأتم شريف العريان تصريحاته أن ظروف دورة الألعاب الأفريقية بغانا كانت صعبة، ولكن كانت صعبة على الجميع، والمنافسات شهدت مفاجآت كثيرة.