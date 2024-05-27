حقيقة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشف نعيم الحكيم، الصحفي بجريدة مكة السعودية حقيقة انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الحكيم في تصريحات تليفزيونية: “هناك نية من لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي لتأجيل انضمام الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي لحين نهاية الموسم المقبل”.

وأضاف: “هذا القرار يأتي من أجل الانتظار حتى انتهاء عقود الثنائي مع أنديتهم في ظل المغالاة الكبيرة من مسئولي ليفربول ومانشستر سيتي”.

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واختتم: “ناديي ليفربول ومانشستر سيتي يتمسكان بالثنائي صلاح ودي بروين لحين التعاقد مع لاعبين جدد في مراكزهم، ولن يتم السماح برحيلهم قبل تلك الخطوة”.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ودي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

وحقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقضي بفارق نقطتين عن أرسنال الذي حل وصيفًا، فيما جاء فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.