 سبب تجاهل الاتحاد المغربي لـ رضا سليم بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير مغربية سبب عدم قيام الاتحاد المغربي لكرة القدم بتهنئة رضا سليم، نجم النادي الاهلي؛ وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا أول أمس بالفوز على الترجي التونسي.

وشهد يوم السبت تتويج عدد من لاعبي المغرب ببطولات مع أنديتهم، حيث توج سفيان أمرابط بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، فيما توج سفيان رحيمي بلقب دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي.

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وتوج أمين عدلي بكأس ألمانيا مع باير ليفركوزن، كما توج أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا.

وقام الاتحاد المغربي لكرة القدم بتهنئة كل هؤلاء اللاعبين المغاربة باستثناء رضا سليم لاعب النادي الاهلي؛ وهو الأمر الذي أثار تساؤل الجماهير.

وحسب صحيفة “سبورت لو 360”: “الاتحاد المغربي لم يهنئ رضا سليم بعد تتويحه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الاهلي، فيما هنأ اللاعبين الآخرين وذلك لكونهم دوليين ويلعبون لمنتخب المغرب، فيما لم يشارك رضا سليم سوى في مباراة واحدة مع منتخب المغرب للمحليين، ولم يشارك مع المنتخب الأول في أي مباراة حتى الآن”.