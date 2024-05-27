5 نجوم خارج الاهلي في الميركاتو الصيفي بفرمان كولر

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مصير عدد من نجوم الفريق الأحمر، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

واستقر كولر على رحيل خمس لاعبين عن صفوف الاهلي بنهاية الموسم الجاري، أبرزهم الفرنسي أنتوني موديست وذلك بسبب عدم قناعته بمستواه الفني، كما استقر على رحيل محمود الزنفلي المعار من صفوف الداخلية، واستقر على رحيل محمد الضاوي كريستو لكثرة إصاباته.

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كما قرر كولر رحيل عمرو السولية لكبر سنه وتواجد أكثر من لاعب بديل في وسط الملعب كمروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، كما استقر كولر على رحيل خالد عبد الفتاح في ظل خروجه من حساباته الفنية.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أول أمس السبت، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن مباريات الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.