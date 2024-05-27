"واحد اعتزل في الأهلي والآخر بكى للزمالك".. أشقاء زوجة إمام عاشور يثيرون الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار ياسين حافظ شقيق زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حافظ الذي يلعب في ناشئين نادي الزمالك (مواليد 2005)، صورته مع إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

ولم يكتفي ياسين بهذه الصورة وأعاد نشر صورة عاشور، بقميص النادي الأهلي وكأس أفريقيا، وهذا ما لم يلقى قبولا عند الجماهير الأبيض، ووصل الأمر إلى أن عاشور لمح برحيل شقيق زوجته عن صفوف الأبيض.

ونشر إمام عاشور صورته مع شقيق زوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، وعلق مستخدما رموز تعبيرية لنسر الأهلي، والساعة الرملية.

ليست المرة الأولى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها شقيق زوجة إمام عاشور الجدل، وكانت البداية عند الأخ الأصغر معاذ حافظ أحد ناشئي الأبيض، ففي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري الذي انتهى بنتيجة 5-3 لصالح الأحمر، انتشر مقطع فيديو لحامل الكرات وهو يبكي بسبب هزيمة الأبيض، وهذا الطفل كان معاذ الذي تدخل محمد أفشة لاعب الأحمر لتهدئته.

الشقيق الأكبر في الأهلي

وإذا انتقل ياسين شقيق زوجة إمام عاشور إلى النادي الأهلي، لن يكون الأول، إذ سبقه "عمر" الشقيق الأكبر لهم، والذي بدأ مسيرته في الزمالك وختمها في الأهلي، ولم تستمر بسبب الإصابة، وفقا لما ذكره معاذ حافظ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس.

اقرأ أيضا:

"هل يتدخل والده؟".. والدة شوبير تكشف مفاجأة عن علاقة نجلها مع الشناوي