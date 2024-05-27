"خد اللاعب اللي عنده قلب".. كيف علق ميدو على قرار العميد باستبعاد ثنائي الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قائمة منتخب مصر، التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، واستبعاد بعض لاعبي الزمالك.

وقال ميدو في برنامجه عبر قناة المحور: "كل الدعم لاختيارات التوأم، وسندعمهم في مشوارهم للتأهل لكأس العالم 2026، ولكن عمر جابر تعرض للظلم وكان يستحق الانضمام للمنتخب، اللاعب قدم موسما جيدا للغاية مع الزمالك".

أضاف: "نبيل عماد دونجا لاعب متميز ولكن قد يكون هناك أولوية لـ حمدي فتحي ومروان عطية في وسط الملعب، ولكن على دونجا أن يضغط على نفسه لكي يحجز مكانه أساسيًا مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

أكمل: "ناصر ماهر لاعب عنده قلب، ويستحق الانضمام للمنتخب وسيقدم كل ما لديه لإثبات نفسه مع الفراعنة"..

وأوضح: "خط وسط منتخب مصر جيد، والأسماء الذي تم اختيارها طبيعية، ولابد أن يكون لكل لاعب له دوره الأساسي في المنتخب خلال الفترة القادمة وأن لا يكون انضمامه كمالة عدد".

وأتم تصريحاته:"استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخبات تجعل اللاعب أمام خيارين إما التطور أو الانتكاسية، وعلى جميع اللاعبين الغير منضمين للمنتخب أن تقدم كل ما لديها من أجل التواجد مع الفراعنة".

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