"مد أيدك".. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لحسام حسن بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه ضياء السيد، مدرب المنتخب السابق، رسالة إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، قبل معسكر المنتخب المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، في تصفيات كأس العالم 2026، وتم إعلان قائمة الفراعنة، ومن ضمنها محمد صلاح، بعد غيابه عن المعسكر الماضي لعدم الجاهزية.

وقال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "اتحاد الكرة المصري يرفع يده عن حماية منتخب مصر وفقًا لتوجه الرأي العام، وردود أفعال المتواجدين في إدارة الاتحاد تسير وفقًا لـ السوشيال ميديا" .

وأضاف: "على حسام حسن أن يقوم بحل الأزمة مع محمد صلاح، فهو المدير الفني وعندما يقوم بذلك سيجد تجاوب كبير للغاية من نجم ليفربول".

وأكمل: "محمد صلاح يحب منتخب مصر، وأي مدير فني كان يشيد بتعامل اللاعب، فهو يتعامل بأقصى درجة من الاحترافية".

وأتم تصريحاته: "على حسام حسن أن يبادر بمد يده إلى محمد صلاح في معسكر منتخب مصر، وإنهاء الأزمة والتركيز في مباريات تصفيات كأس العالم".

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