"عودة فتوح وتغيير هجومي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، خلال المران الختامي أمس الأحد.

ووضح خلال المران الختامي، عودة أحمد فتوح مرة أخرى للتشكيل الأساسي، بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، وأيضا على المستوى الهجومي يعود مصطفى شلبي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد،

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

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