شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: لم نستغن عن ياسين حافظ.. وتهنئته لـ إمام عاشور طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حقيقة فسخ التعاقد مع ياسين حافظ لاعب فريق 2005 بالنادى، بسبب تهنئته لإمام عاشور لاعب النادى الأهلى بعد تتويجه بدورى أبطال أفريقيا.

وقال حسين السيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك لم يفسخ عقد اللاعب أو يستغن عنه، حتى تردد، مؤكداً أن تهنئة ياسين حافظ لإمام عاشور بعد تتويج الأهلى بدورى الأبطال طبيعية فى ظل العلاقة بينهما، كون إمام عاشور لاعب الفريق السابق يٌعد زوج أخت ياسين حافظ، ولا يوجد ما يستدعى وجود أزمة.

وأضاف عضو المجلس، أن نادى الزمالك هنأ النادى الأهلى بعد الفوز بالبطولة، والأهلى هنأ الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية، في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين، وبالتالي تهنئة اللاعب لإمام عاشور أمر طبيعى، ولا يوجد أزمة في الأمر، وشدد حسين السيد قائلا، "لم نفسخ عقد اللاعب أو نستغنى عنه".