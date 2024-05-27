شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة العالمية للأسبوع 39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ39 على التوالي والـ 249 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وتقدمت الإنجليزية جورجينا كيندي إلى المركز الخامس، وذلك بعد تتويجها ببطولة مانشستر وتراجعت نور الطيب إلى المركز السابع.

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

6ـ البلجيكية نيلي جليس

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- روان العربي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري