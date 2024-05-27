شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدى أمام القناة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، خدمات عبد الرحمن مجدى لاعب وسط الدراويش أمام فريق القناة، المقرر لها الخميس المقبل 30 مايو، فى دور الـ32 من كأس مصر لكرة القدم.

وغاب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء.

ومن جانب آخر، قرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه؛ لما بدر منه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دورى Nile.

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز الـ12.