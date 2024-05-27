شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول مران للأهلى بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، لاعبى فريقه راحة من التدريبات حتى الأحد المقبل 2 يونيو، وذلك عقب وصول تأكيدات من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأولومنيوم بكأس مصر.

وتوج النادى الأهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الألومنيوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر أمام الألومنيوم وبروكسى، على أن يتم إعلان القرار بشكل رسمى خلال ساعات.

يأتى قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026