شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر قرارا رسميا بتولى بدر حامد رئاسة قطاع الناشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم، الاثنين، قراراً بتعيين بدر حامد رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد قبول المجلس اعتذار محمد حلمي عن عدم الاستمرار فى منصبه، ويأمل المجلس فى الاستفادة من خبرات حلمي الكبيرة فى المجالات الرياضية والإدارية كواحد من كباتن وأبناء النادي المخلصين.

كما يتمني المجلس التوفيق لـ بدر حامد في مهمته الجديدة ويتعهد بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة بما يلبي طموحات جماهير الزمالك العظيمة.

وكان بدر حامد، نجم الزمالك السابق، عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء الثلاثاء الماضى للاتفاق على الرتوش النهائية حول توليه رئاسة قطاع الناشئين في الفترة المقبلة و تواجد في مقر القلعة البيضاء وعقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء اتفق فيها علي بعض الأمور الخاص بقطاع الناشئين.

ومن المقرر أن يعقد بدر حامد جلسة أخرى مع مجلس الزمالك اليوم للاتفاق على كافة التفاضيل فى مهمته الجديدة.