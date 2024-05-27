شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج يحافظ على الصدارة عالميا للأسبوع الـ52 وتراجع الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ52 على التوالى ورقم 210 فى تاريخه.

بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، والبيروفي دييجو إلياس في المركز الثالث، وذلك بعدما تتوج ببطولة العالم الأخيرة، بينما تراجع الانجليزي مروان الشوربجي إلى المركز العاشر.



1ـ علي فرج

2ـ النيوزيلندي بول كول

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ مصطفى عسل

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي