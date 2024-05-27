شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، فريق الاتحاد السكندرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى دورى nile.



أرقام الزمالك والاتحاد

أرقام الزمالك والاتحاد

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وفي المقابل، يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30 هدفا.

بإيجابية على مرمى الخصم، وعدم إهدار الفرص التى قد لا تتكرر فى المباراة كثيرًا، مشدداً على ضرورة استغلال الكرات الثابتة، وإتقان العرضيات وعدم الاعتماد على الكرات الأرضية فقط.

وقد يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة اليوم بعض التعديلات الطفيفة، حيث يحاول جوميز التغلب على إجهاد بعض اللاعبين بعد نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ثم مواجهة مودرن فيوتشر فى الدورى والتعادل الإيجابى بينهما بهدف لكل منهما.

على الجانب الآخر، حذر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لاعبى فريقه من انتفاضة الزمالك، خاصة بعد التعادل فى المواجهة الماضية، الأمر الذى سيدفعهم للعب بكل قوة لتحقيق الفوز وتعويض فقدان النقطتين، بخلاف رغبة اللاعبين فى تقدم مستوى مميز قبل التوقف الدولى، واختيار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ووعد اللاعبون المدير الفنى للفريق ببذل كل ما فى وسعهم من أجل إسعاد الجماهير، وعودة الانتصارات إلى الشاطبى من جديد، وتقديم أداء قوى أمام الزمالك، وتحقيق الفوز والانتصار فى المواجهة المقبلة.