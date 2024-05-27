شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد خدمات التونسى معتز زدام فى الدور التمهيدى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادي المصري لخدمات التونسي معتز زدام لاعب الفريق خلال اللقاء المقبل للمصري أمام جمهورية شبين بكأس مصر، حيث من المقرر أن يغادر اللاعب غداً إلى تونس للمشاركة في معسكر بلاده استعداداً لخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكانت إدارة النادي المصري قد تلقت خطابًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم، تخطرها من خلاله باختيار التونسي معتز زدام لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، للانضمام لقائمة المنتخب الوطني التونسي الأول لمباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم واللتان تجمعاه بمنتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبلين بالعاصمة التونسية تونس ومدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على الترتيب.

وأغلق جهاز المصري ملف مسابقة الدوري مؤقتاً للتركيز على مسابقة كأس مصر، حيث يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة جمهورية شبين الخميس المقبل، ضمن منافسات المور التمهيدي لمسابقة الكأس، ويأمل أبناء بورسعيد في الوصول لأبعد نقطة بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة الخضراء.

من ناحية أخرى، أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، أن ناديه قدم إحتجاجا رسمياً لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري ومودرن فيوتشر، التي جمعت الفريقين بالدوري وانتهت بالتعادل السلبي، حيث شهدت المباراة تعرض ميدو جابر لاعب المصري للطرد بداعي التمثيل في إحدى الكرات داخل منطقة جزاء مودرن فيوتشر والتي يرى مسؤولو المصري أنها كانت ركلة جزاء.

وقال عبد القادر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: قدمنا إحتجاجا لاتحاد الكرة ضد طاقم الحكام الذي أدار المباراة، المصري يتعرض لمؤامرة وندرس الاعتماد على حكام أجانب في المباريات المقبلة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.