شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اسم نادى فيوتشر إلى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، القرار رقم 5 لسنة 2024 بتعديل اسم نادى فيوتشر إف سى إلى نادى مودرن سبورت، وفقا للقرار الجمعية العمومية غير العادية للنادى.

وجاء في القرار أنه تم تعديل النادى بعد الاطلاع على قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية ولنادى فيوتشر إف سى، وكذلك على محضر الجمعية العمومية غير العادية للنادى بتاريخ 22 يناير بالموافقة على تغيير اسم النادى.

يذكر أن مودرن فيوتشر تعادل فى آخر مباراة له أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى سلبيا .

الوقائع المصرية