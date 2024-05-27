شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز بعد العودة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو غزل المحلة الشكر للاعب محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق على الفترة التي قضاها في النادي، ودوره المؤثر فى عودة الفريق لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز.

وكان غزل المحلة تعاقد مع محمود عبد العزيز لمدة 6 أشهر فى يناير الماضى، لتنقضى مدة تعاقده مع النادي والتى انتهت بنهاية الموسم.



رحيل محمود عبد العزيز

وكان غزل المحلة صعد لدورى الأضواء من جديد بعد فوزه على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بروكسى بالجولة الختامية من دورى المحترفين.

غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه أنصاره يعد أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح في موسم 72-73 في حصد اللقب.

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وصل غزل المحلة إلى مباراة السوبر المصري عام 2001 وخسرها أمام الزمالك، كما شارك في البطولة الأفريقية لمرات عديدة، وكذلك دوري أبطال العرب، وأحرج الأهلي والزمالك حتى الموسم 2006/2007، والذي شهد بداية الانهيار.