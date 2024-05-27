شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لاتحاد الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، القرار رقم 12 لسنة 2024 بالموافقة على تعديل يعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية، بناءً على قرار الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية وهى المواد رقم 19 و 31، و 33.

وجاء التعديل في مادة 19 أنه حال تساوى الأصوات فى قرارات الجمعية العمومية تعتبر ذلك رفضاً للموضوع المعروض على العمكومية، كما أنه أحال تساوى أى مرشحين في انتخابات مجس الإدارة، يتم عمل تويت رى فى نفس الجلسة، وحالة التساوى مرة أخرى يتم إجراء قرعة لتحديد الفائز.

كما جاء فى تعديل بعض المواد شروط واجب توافرها في قائمتى المرشحين الاصلية والاحتياطية وكذلك شروط المرشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وجاء فى القرار المنشور فى الوقائع المصرية أنه تسقط عضوية ملس الإدارة تلقائيا عن أى عضو إذا مارس نشاطا تجاريا برياضة الفروسية، سواء تجارة خيول أو مستلزماتها أو أعلاف أو أدوية الخيول أو خدمات بيطرية، أو مشاركة فى مراكز تدريب خاصة بالفروسية أو تحكيم محلى أو دولى لأى نشاط يخضع لإدارة الاتحاد.

