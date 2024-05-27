شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى كأس مصر وإقامة لقاء بيراميدز فى موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررمجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألومنيوم والزمالك مع بروكسى، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا، الثلاثاء، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وفى المقابل تقرر إقامة مباراة بيراميدز فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر أمام فريق النصر فى موعدها بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما ينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 من الشهر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026.