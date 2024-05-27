شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة غضب بيرسى تاو فى نهائى أفريقيا وسبب تغريمه بالأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب النادى الأهلى، لعقوبة مادية بسبب اعتراضه على الاستبدال فى مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى في نهائي دورى أبطال أفريقيا التي توج بلقبها المارد الأحمر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وشهدت لقطة خروج بيرسى تاو من الملعب اعتراض اللاعب الجنوب أفريقى على السويسرى مارسيل كولر والتي أثارت استياء دكة بدلاء الأهلى ومسئوليه.

عقوبة مالية على بيرسى تاو

من جهته أخطر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو بتوقيع عقوبة مادية عليه وفقاً للائحة، بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة الترجى التونسى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

ووجه خالد بيبو تحذيراً شديد اللهجة لـ بيرسى تاو بخطورة استمرار اعتراضاته على سياسة الجهاز الفنى، لاسيما أنها ليست المرة الأولى، مؤكداً أن الأهلى لا يقبل بمثل هذه التصرفات، وأن اللاعب مطالب باحترام قرارات الجهاز الفنى.



بيرسى تاو وفى سياق مختلف، نشر بيرسي تاو صورا له خلال زيارة أجراها أمس، الأحد، لمدينة الإسكندرية، تضمنت جولة عند مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، بالإضافة إلى رحلة بحرية بجوار معالم المدينة الساحلية، معلقا "انا اخترت التاريخ".

بيرسى تاو يحتفل بلقب أفريقيا

وظهر تاو في الصور حاملا الميدالية الذهبية للبطولة الأخيرة، وجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، التي حصدها العام الماضي.

وتوج النادى الأهلى بـ دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.