شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحل أزمة روى أجواش قبل الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لحل أزمة مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك قبل الاثنين المقبل، لحل أزمة إيقاف القيد.

وكان الاتحاد الدولى فيفا أعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات متتالية بدءا من 15 مايو بسبب مستحقات روى أجواش، والتي تبلغ 26 ألف دولار.

ويأتي قرار الزمالك سداد المستحقات للمدرب البرتغالى قبل الاثنين المقبل، خاصة أن فيفا يقوم بتحديث قوائم الأندية الممنوعة من القيد كل اثنين من كل أسبوع.

وأكد البرتغالى روى أجواش المدرب المساعد الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى جهاز فيريرا أنه يرحب بالحلول الودية مع مسئولى القلعة البيضاء للحصول على مستحقاته والتى بسببها تعرض النادى الأبيض لإيقاف القيد.

وقال أجواش خلال تصريحات خاصة لليوم السابع إنه ينتظر الحصول على مستحقاته من الزمالك، حتى يتم تسوية الأمور ورفع القيد عن النادى الأبيض، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يقول كلاما أكثر من ذلك.