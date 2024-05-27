شكرا لقرائتكم خبر عن 127 مباراة جمعت الزمالك والاتحاد السكندرى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، مع الاتحاد السكندرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى دورى nile، حيث يأمل كل فريق تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

الزمالك تعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق بالجولة الماضية للمسابقة، فيما تعادل الاتحاد السكندرى سلبياً مع زد إف سى فى الظهور الأخير قبل لقاء الفارس الأبيض اليوم، الأمر الذى يجعل مهمة الفريقين صعبة فى ظل بحث كل منهما عن الفوز.



127 مباراة جمعت بين الزمالك والاتحاد

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد

التقى الزمالك مع زعيم الثغر فى 127 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 81 انتصاراً و33 تعادلاً وفاز الاتحاد 13 مرة، وسجل لاعبو الزمالك 218 هدفاً وتلقت شباكه 80.

الزمالك يحتل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.