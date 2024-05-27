تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة بيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة التشكيل الرسمي لخوض مباراة بيراميدز، والتي تجمعما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

تشكيل الجونة لمباراة بيراميدز

صبحي سليمان، أحمد حامد، أحمد حسام، أحمد عادل، عبد الله هاشم، أرنو راندريانانتناينا، أيمن محمد، محمد عماد، أوكورجي جابرييل، إيمانويل لاكي، أحمد محمود.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة جمعها من خلال 21 مباراة، في حين يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 30 نقطة من خلال 23 مباراة.