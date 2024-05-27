أنشيلوتي: ريال مدريد ليس مرشحًا لحصد دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن الصدام المرتقب أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام مطلع شهر يونيو المقبل.

وأجري أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن نهائي دوري الأبطال وقال: " لا نعتقد أننا المرشحون، ولكننا نلعب ضد فريق يستحق ذلك أيضًا، لقد أظهروا الجودة والالتزام، نعلم أننا سوف نعاني ونقاتل كما في كل النهائيات”.

وتابع: “فريق دورتموند جيد في الكرات المرتدة، هم فريق شاب وبعضهم يتمتعون بخبرة كبيرة، ضد باريس سان جيرمان فوجئت بما قدموه والكفاح للوصول إلى هذا النهائي وهذا ما يقلقنا، لكن لدنيا دافع قوي وهو الاستمرار في الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وعن حديثه علي مباراة توني كروس الأخيرة قال: " “إنها مباراة كروس الأخيرة وآمل أن يتمكن من إنهاء مسيرته في مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكمل: "على المستوى الفردي يستحق ذلك، لقد دخل تاريخ مدريد، ونهاية مسيرته بلقب لدوري أبطال أوروبا سيكون الأفضل، لكن كروس حفر اسمه بالفعل في تاريخ كرة القدم”.