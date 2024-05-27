أسباب غياب خماسي منتخب مصر عن مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول غياب خمس نجوم قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة غياب عدد من نجوم الاهلي والزمالك وثنائي محترف لأسباب مختلفة، حيث غاب كل من أحمد عبد القادر وأحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش بسبب التقارير الطبية، فيما غاب رمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر بسبب أزمة المنشطات.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في الفوز في المبارتين القادمتين من أجل تسهيل مهمة المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس العالم، خاصة وأن آخر مرة تأهل فيها الفراعنة يرجع إلى عام 2018 التي لعبت بروسيا