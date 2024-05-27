حقيقة رحيل ديانج عن الاهلي في الميركاتو الصيفي

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقفه من رحيل الدولي المالي أليو ديانج عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ كولر مسئولو الاهلي بتمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، خاصة بعد عودته من الإصابة ومشاركته في مباراة الترجي الأخيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا كبديل في الشوط الثاني.

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وكان ديانج قد غاب عن النادي الاهلي منذ أربعة أشهر وذلك بعد إصابته في الركبة مع منتخب بلاده مالي في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

ويعد ديانج أحد الركائز الأساسية في خط وسط ملعب الاهلي، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأحمر.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة.