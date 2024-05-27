الزمالك يكشف حقيقة الاستغناء عن لاعبه بسبب الاهلي

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله عن الاستغناء عن نجم القلعة البيضاء، بسبب الاهلي.

وكانت هناك أنباء عن فسخ الزمالك تعاقده مع ياسين حافظ لاعب فريق 2005 بالنادي، بعد أن قام بتهنئة إمام عاشور لاعب الاهلي بمناسبة تتويجه بدورى أبطال إفريقيا.

وأوضح حسين السيد، في تصريحات صحفية أن الزمالك لم يقم بفسخ عقد ياسين حافظ، كما تردد، وأن تهنئة اللاعب لإمام عاشور بعد حصد الاهلي دورى أبطال إفريقيا أمر طبيعي، خاصة في ظل العلاقة بينهما.

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وأشار إلى أن إمام عاشور كان لاعبًا في الزمالك سابقًا، كما أنه زوج أخت ياسين حافظ، ولا يوجد ما يستدعي وجود أزمة.

وذكر أن الزمالك هنأ الاهلي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، كما أن الأحمر هنأ القلعة البيضاء بعد التتويج بالكونفدرالية، خاصة مع العلاقة الطيبة السائدة بين الناديين.