جوميز يصدم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

وجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعثر في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل بهدف لمثله؛ ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة الخامسة والعشرين في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا: إجراء قانوني ضد إمام عاشور بسبب ناشئ الزمالك

ووجه جوميز صدمة للاعبي الزمالك، حيث اعتبر أن التعادل سقطة فنية، كما أكد على أن أي لاعب لن يكون في تركيزه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة سيكون خارج التشكيل الأساسي، وسيتم استبعاده فنيًا من قائمة المباريات.

وتوج البرتغالي جوزيه جوميز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مع فريق الزمالك الأسبوع الماضي، وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة.

وضرب الزمالك موعدًا مع النادي الاهلي في السوبر الإفريقي، المقرر له الشهر المقبل، خاصة بعد تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.