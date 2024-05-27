تأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في كأس مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بتأجيل مباراتي الاهلي والزمالك، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

فيما تقرر إقامة باقي مباريات دور الـ32 من كأس مصر في موعدها دون تغيير، والتي تشمل مباراة بيراميدز، بعد أن تم استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من الفريق السماوي.

وكان من المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره الألومنيوم، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر، يوم الأربعاء القادم، بينما كان سيواجه الزمالك نظيره بروكسي يوم الخميس.

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وجاء هذا القرار، بسبب استدعاء لاعبي الاهلي والزمالك لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويبدأ معسكر منتخب مصر، يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو، حيث سيمتد حتى موعد مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة، ثم السفر من أجل مواجهة غينيا بيساو يوم 10 يونيو.