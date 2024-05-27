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قائمة منتخب إسبانيا الأولية استعدادا لـ يورو 2024

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منتخب إسبانيا - منتخب اسكتلندا - تصفيات يورو 2024

منتخب إسبانيا - منتخب اسكتلندا - تصفيات يورو 2024

أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، عن قائمة “الماتادور” لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، في ألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا في 14 يونيو القادم وتستمر حتى يوم 14 يوليو. ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، رفقة إيطاليا، وكرواتيا، وألبانيا.

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قائمة إسبانيا الأولية لـ أمم أوروبا 2024:

حراسة المرمى: ديفيد رايا – يوناي سيمون – أليكس ريميرو.

خط الدفاع: لابورت – باو كوبارسي – روبن لو نورماند – ناتشو – داني كارفخال – جريمالدو – خيسوس نافاس – فيفيان – كوكوريلا.

خط الوسط: رودري – زوبيميندي – ميكيل ميرينو – فابيان رويز – بيدري – فيرمين لوبيز – أليكس جارسيا – أليكس باينا – ماركوس ليورنتي.

الهجوم: ألفارو مورتا (أتلتيكو مدريد)- لامين يامال ()- نيكو ويليامز (أتليتك بيلباو)- خوسيلو (ريال مدريد)- أولمو (لايبيزيج)- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)- فيران توريس (برشلونة)- آيوزي بيريز (ريال بيتيس).

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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