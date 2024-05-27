"إيه المشكلة ما إحنا هنينا الأهلي".. الزمالك يكشف حقيقة الاستغناء عن صهر إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة الاستغناء عن ياسين حافظ، لاعب الفريق الأبيض مواليد 2005، وشقيق زوجة إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، بسبب تهنئته للأخير على فوزه مع الأهلي بدوري الأبطال.

وهنأ ياسين حافظ، لاعب فريق 2005 بالزمالك نسيبه إمام عاشور، ونشر صورة تجمعهما وكتب له: "أحسن لاعب في أفريقيا"، وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك التي طالبت برحيل اللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "ليه نمشي ياسين حافظ؟ أيه المشكلة لما يهني أحد أقاربه؟ اللي إحنا عارفينه أنه يبقى شقيق زوجة إمام عاشور وقام بتهنئته أين الأزمة؟".

أضاف: "الأمور داخل نادي الزمالك لا تدار بمثل هذه الطريقة، هل يعقل أن نستغنى عن لاعب بسبب تهنئته لأحد أقاربه؟".

وأتم تصريحاته: "نحن في نادي الزمالك، قمنا بتهنئة النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أيه الأزمة؟".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور، توج مؤخرا مع النادي الأهلي بأول بطولة أفريقية له، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بمجموع المباراتين (1\0).

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