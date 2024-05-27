"5 إصابات".. فريق كامل يغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم الإثنين أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الخامسة والعشرون ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 25 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 7، وخسر في 4 وتعادل في 5.

غياب 11 لاعبا عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ويغيب عن فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري فريق كامل، 11 لاعبا لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد حمدي.. للإصابة بالرباط الصليبي

-محمود حمدي الونش.. للإصابة بالرباط الصليبي

-محمد عبد الشافي.. للإصابة بالرباط الصليبي

-محمود شيكابالا.. للإصابة في العضلة الأمامية.

-مصطفى الزناري.. بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

-سيف جعفر.. لأسباب فنية

-ترافيس موتيابا.. لأسباب فنية

-مهاب ياسر.. لأسباب فنية

-يوسف أوباما.. لأسباب فنية

-محمود علاء.. لأسباب فنية

-محمد عاطف.. لأسباب فنية

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