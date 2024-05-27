"رفض طلب بيراميدز".. قرار عاجل بتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان مقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الألومنيوم يوم 29 مايو الحالي، بينما كان مقرر أن يواجه الزمالك فريق بوركسي يوم 30 من نفس الشهر.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك فقط في كأس مصر، نظرا لوجود عدد كبير من صفوفهم في منتخب مصر.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة رفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراته في دور الـ32 لبطولة كأس مصر أمام فريق النصر المقرر لها يوم 31 مايو الحالي، بسبب تواجد لاعبين فقط من صفوف ضمن قائمة منتخب مصر.

وأتم المصدر: "باقي مباريات دور الـ32 لبطولة الكأس سوف تقام بشكل طبيعي في مواعيدها المقررة".

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