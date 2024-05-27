"بيتفرج على ماتشات الأبيض؟".. تعليق ناري من شوبير على حملة عودة إمام عاشور للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الحملة التي يتعرض لها إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، والمطالبة برحيل شقيق زوجته من نادي الزمالك.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: “عاوز أفتح قضية مهمة، لأن موضوع الاحتراف واخدينه عندنا بهزار، لأن لازم يا نكون محترفين بجد أو لا ونفضل زي ما أحنا كدا".

أضاف: "كلام كتير بيتقال على إمام عاشور، وأنه كان بيتفرج على مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية، وأنا بقول طب وأيه يعني؟، مهو أنا لما كنت لاعب كنت بتابع مباريات الزمالك الأفريقية، وكنت بشجعه كمان".

أوضح: "هناك لاعب اسمه ياسين حافظ، بيلعب في ناشئين الزمالك، وهو شقيق زوجة إمام عاشور، نشر صورته وهنأه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الدنيا قامت من جماهير الزمالك، إزاي يعمل كدا، وأنا مستغرب من الناس دي لأن اللاعب ده خلي بالكم قريب إمام جدا".

وأكمل: "إمام عاشور لعب الشوط الأول في مواجهة الترجي التونسي بشكل مميز، وهو لاعب كبير جدا، وديما بقوله أنت ممكن تكون من أفضل لاعبي العالم لو ركزت".

وتابع: "حملة كبيرة على إمام عاشور، وأنه راجع تاني الزمالك، خلت اللاعب راح البيت ولقى صورة له وهو صغير بتيشرت الأهلي، نشرها وكتب عليها من صغري وأنا أهلاوي، وأن هنا بقوله أنا مش هناقش انت كنت أهلاوي ولا زملكاوي، الأهم عندي هو الاحترام، وأنت بتلعب فين".

وأتم تصريحاته: "بقول للجماهير، نحن في عصر الاحتراف، سيبك من الانتماء، كل لاعب حاليا بينتمي للنادي الذي يلعب له".

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